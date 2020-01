Jong Eindhovens voetbaltalent betrokken bij zwaar ongeval in Arnhem

VIDEOBij een ongeluk in Arnhem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf jonge mannen gewond geraakt. Onder hen FC Eindhoven-talent Youri Roseboom (20). Zo wordt bevestigd door de Eindhovense club.

Roseboom is gewond opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar, zo laat technisch manager Marc Scheepers weten in een reactie. ,,We zijn ervan geschrokken”, aldus Scheepers. ,,Ik hoop natuurlijk dat al die jongens uiteindelijk goed wegkomen.”

Elektriciteitsmast voor een trolleybus

Plaatselijke nieuwsmedia melden dat de auto met het vijftal - jongens van tussen de 18 en 21 jaar - rond 01.00 uur tegen een elektriciteitsmast voor een trolleybus is aangereden. Het ongeval vond plaats op de Johan de Wittlaan in Arnhem. Van het voertuig was weinig meer over. Enkele slachtoffers zaten bekneld en moesten door de brandweer bevrijd worden.

Drie van de vijf mannen zijn zwaargewond afgevoerd naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. De andere twee naar Rijnstate in Arnhem. Over de precieze toestand van de slachtoffers is momenteel nog weinig bekend.

Profdebuut

Roseboom speelt sinds de zomer bij FC Eindhoven, waar hij in het beloftenteam begon. De spits maakte in oktober zijn profdebuut met het eerste elftal en scoorde in december zijn eerste profgoal, thuis tegen FC Volendam (1-4 verlies). Roseboom speelde tot dusver zes officiële duels voor FCE.