Jong gezin raakt alles kwijt door fatale brand bij buren: ‘Klap komt hard aan’

Bewoners van omliggende woningen moesten hun huis uit, onder wie de buren. Deze mensen, een jong gezin, raakten niet alleen meubels, kleren en babyspullen kwijt, maar ook hun thuis. Megan van der Weele, tweelingzus van de man die in het aangrenzende huis woont, is een doneeractie gestart voor haar broer en zijn gezin.



‘Gelukkig zijn ze op tijd ontsnapt en mankeren ze niks, maar de tegenslag is alsnog enorm’, schrijft ze op een website waar mensen geld kunnen doneren. ‘Ze hebben heel hard gewerkt om samen met hun pasgeboren baby een nieuw leventje te beginnen. Ze hebben maanden gedaan over de verbouwing en het was dan ook een hele opluchting voor ons allemaal dat ze hun kindje konden verwelkomen in een warm en liefdevol huis.’