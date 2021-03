Jong, single en verveeld: hoe kom je de lockdown door als vrijgezel?

Video Hond verwondt meisje en man in Terneuzen, andere kinderen met ladder uit huis gehaald

21 maart In Terneuzen zijn een meisje en een man vanmiddag in een woning gewond geraakt bij een aanval door een hond. Voor het meisje is een traumahelikopter opgeroepen, meldt de politie. Ook de man moest naar het ziekenhuis. Omdat de hond daarna nog in de woning rondliep, moesten andere kinderen op de bovenste etage van de woning met een ladder worden geëvacueerd.