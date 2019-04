Jonge biografe kent donkere kant crimineel Janie H. (51): ‘Hij was kwaad en wanhopig’

gruwelmoord bredaDat de 51-jarige Janie H. ooit nog eens in zijn criminele loopbaan gearresteerd zou worden, komt voor Danique Pals niet als een verrassing. ‘Als hij denkt dat er sprake is van onrecht of onmacht, kan hij ontzettend boos en emotioneel worden. Op zo’n moment moet je echt geen ruzie met hem krijgen. Dan kan het goed mis gaan’.

Pals maakte een biografie over Janie H. (51), de man die nu in verband wordt gebracht met de gruweldood van Ger van Zundert in Breda. De 49-jarige Van Zundert werd maandag overvallen en in brand gestoken. Een dag later overleed hij.

Pals, afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek in Tilburg, ontmoette H. in 2015 toen hij een oproep plaatste op de website van haar opleiding, waar vaker klussen te vinden zijn voor journalisten in spe.

H. zocht iemand die zijn levensverhaal vol tegenslagen wilde optekenen voor een onthullende biografie. Zijn keuze viel uiteindelijk op de journaliste in opleiding. Ze woonden bij elkaar om de hoek en kwamen dagelijks bij elkaar over de vloer. Na een jaar lang samen afspreken en op stap gaan was het boek af.

In die tijd hebben Pals en H., een bekende van de politie, elkaar goed leren kennen. ,,Een aardige man die altijd netjes en correct probeert over te komen, ondanks zijn intellectuele achterstand”, zo omschrijft de biografe de zwaarlijvige Bredanaar. ,,H. is een sociale man die altijd vrienden en kennissen om zich heen heeft. Iemand met veel zelfspot en het vermogen om andere mensen aan het lachen te krijgen.”

Donkere kant

Maar er is ook een andere kant. Een donkere kant die H. meer dan eens in de problemen heeft gebracht. ,,Hij noemt het zelf een kronkel in zijn hoofd. Als hij denkt dat er sprake is van onrecht of onmacht, kan hij ontzettend boos en emotioneel worden. Op zo’n moment moet je echt geen ruzie met hem krijgen. Dan kan het goed mis gaan”, zegt Pals, mede op basis van persoonlijke ervaringen.

Het leven van H. is een opeenstapeling van heftige gebeurtenissen. Zo is hij een keer beschoten, heeft hij zelf vier jaar moeten brommen voor het neerschieten van een aartsrivaal en dreigde hij om met explosieven zelfmoord te plegen in een drukke wijk waar veel gezinnen wonen.

Wantrouwen

Allemaal ernstige incidenten die volgens Pals deels werden gevoed door Janie's wantrouwen richting de Nederlandse zorg en het rechtssysteem. De Bredanaar zou in zijn leven meerdere keren om professionele hulp hebben gesmeekt.

,,Hij wilde medicatie en verplicht opgenomen worden om hem tegen zichzelf te beschermen”, weet Pals. Zover kwam het alleen niet. ,,Janie had het gevoel dat hij door alle instanties niet werd gehoord. Dat niemand om hem gaf. Het maakte hem kwaad en wanhopig. Het incident van maandag zat er dus aan te komen.”

Dat H. vermoedelijk betrokken is bij de aanslag op Van Zundert, verbaast Pals niet zozeer. ,,Maar ik ben mij wel helemaal wild geschrokken van de manier waarop. Iemand vastbinden en in brand steken, zoiets verzin je toch niet? Hoe gruwelijk kan iemand aan zijn einde komen! Als Janie hier inderdaad verantwoordelijk voor is, ben ik geschokt. Dat zou ik nooit achter hem gezocht hebben. Nooit.”

Zelf is Pals geen moment bang voor H., ondanks zijn flinke postuur en zijn omstreden verleden. Haar ouders waren in eerste instantie minder enthousiast toen ze over de samenwerking vertelde. Maar ook zij draaiden snel bij. ,,Ik heb mijn familie meegenomen naar het huis van Janie. Later kwam hij ook bij ons over de vloer. Zo leerde iedereen elkaar goed kennen.”

De lancering van het boek maakt H. uiteindelijk niet mee. Op dat moment was hij klaar met Nederland en vertrok hij naar het buitenland om tot rust te komen. Hij was op de vlucht. Niet voor anderen, zo verklaarde hij later, maar voor zichzelf.

Dreiging op Valentijnsdag 2017 Janie H. zette op Valentijnsdag 2017 Princenhage op zijn kop met zijn dreigement zichzelf op te blazen. Met een handgranaat, een pistool met 44 kogels en acht brandbommen in een gehuurde auto stond hij in de Esserstraat in Breda. Hij belde zelf 112 en zei: ,,Ik heb spullen die jullie op moeten komen halen, anders blaas ik mezelf op.’’ De wijk Princenhage was een dag lang in rep en roer. Straten moesten ontruimd worden, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plaatse komen en er vlogen heel de dag helikopters rond. De dreiging was een regelrechte wanhoopsdaad die volgens de officier van justitie heel anders af had kunnen lopen. ,,Hij had zo heel de wijk op kunnen blazen. Laten we niet laconiek doen over een handgranaat. Daar eis ik normaal forse gevangenisstraffen voor’’, verklaarde ze toen. Volgens de Bredanaar en zijn advocaat Suzian van Fraaijenhove was zijn actie een gevolg van een depressie. ,,Er hebben slechte ideeën in zijn hoofd gespeeld, maar toch heeft hij besloten dat hij van die spullen af wilde. Hij heeft alle medewerking verleend tijdens de arrestatie en heeft meteen gezegd dat hij hulp nodig heeft. Ook heeft hij op eigen initiatief traumatherapie gevolgd’’, zei de advocaat toentertijd.