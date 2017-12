Jonge boeren krijgen steun voor opzetten bedrijf

Volgens minister Carola Schouten (Landbouw) maakt de agrarische sector zich al langere tijd zorgen over bedrijfsopvolging. Jonge ondernemers die heel gemotiveerd zijn boer te worden, lopen bij de start van de onderneming of bedrijfsopvolging vaak tegen hoge financiële lasten aan. 'Het is voor jonge boeren niet eenvoudig financiering te krijgen voor deze beginfase', aldus Schouten. Ze gaat zaterdag over de nadere invulling van het nieuwe fonds in gesprek met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.