Jonge moeder werd bij tankstation naast A13 ‘overvallen’, maar nu krijgt ze daar zelf straf voor

De politie rukte vorig jaar uit toen de caissière van een tankstation vlakbij de A13 meldde dat ze was overvallen. Twee gewapende mannen in bivakmutsen hadden contant geld en een grote hoeveelheid rookwaar meegenomen. Maar nu krijgt juist zíj daar straf voor.

Op een rustige zondag in september vorig jaar komt de politie af op een melding van een roofoverval bij het Esso tankstation aan de Brasserskade in Delft. Twee mannen in bivakmutsen hebben de caissière gedwongen om een grote hoeveelheid sloffen sigaretten, sigaren en contant geld af te geven, laat ze dan aan de politie weten. De overvallers zijn er vandoor gegaan in een witte bestelbus. Als agenten de twee mannen later op het spoor komen, vinden ze inderdaad de gestolen tabak. De twee worden meegenomen voor verhoor.

Vreemd

Maar dan gebeurt iets vreemds. Anonieme tipgevers beweren bij de politie dat het vermeende slachtoffer zelf ook iets te maken heeft met de beroving. Tijdens een verhoor geeft één van de overvallers toe dat het allemaal een vooropgezet plan was. Niet hij, maar de caissière was het brein achter de zogenaamde gewapende beroving. Bij het terugkijken van de beelden van de overval valt het de politie inderdaad op dat de vrouw erg rustig blijft.

Maar als de politie haar confronteert met zijn verklaring, houdt ze in eerste instantie nog vol dat er niks van klopt. Totdat de 29-jarige vrouw uit Nootdorp bij een tweede verhoor toch toegeeft dat ze er van wist. Het was het plan van haar collega, beweert ze in de rechtbank. Zij zou de caissière onder druk hebben gezet om mee te werken, zodat haar vriendje en een maat van hem de zogenaamde overval konden plegen.

Ik was bang voor haar vriendje. Er gingen verhalen rond dat hij had vastgeze­ten omdat hij iemand had gestoken Vermeend slachtoffer

,,Ze zei twee dagen van tevoren dat ik moest meewerken omdat haar vriend dit wilde”, vertelde de caissière dinsdag in de rechtbank. ,,Anders zou ik in de problemen komen.” Dat vond de rechter een vreemde zet van de vrouw. Ze had toch ook haar werkgever of de politie kunnen waarschuwen? ,,Ik was bang voor haar vriendje. Er gingen verhalen rond dat hij had vastgezeten omdat hij iemand had gestoken”, vertelde ze, terwijl de de tranen over haar wangen biggelden. ,,Zij wist waar ik woonde en over mijn kinderen. Ze wist gewoon te veel van mij.”

Wijzen allemaal naar elkaar

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is niet duidelijk wat de exacte rol was van alle betrokkenen. ,,Ze wijzen allemaal naar elkaar”, zei de officier van justitie. De twee overvallers, die inmiddels celstraffen van negen en tien maanden uitzitten voor diefstal in vereniging, beweren volgens justitie dat de vrouw het grote brein is achter de overval. ,,Ze wilde graag in de ziektewet belanden en had daarom dit plan bedacht, zeggen ze.”

Volledig scherm Forensisch rechercheurs doen onderzoek na een melding van een gewapende overval op een tankstation aan de Brasserskade. © Regio15

Maar of de vrouw een hoofdrol speelde of niet, vindt het OM niet het belangrijkste. ,,Ook al zou ze onder druk zijn gezet, ze had een ander pad kunnen kiezen. Ze had een ander pad móeten kiezen.” Dat vindt de werkneemster inmiddels zelf ook. ,,Dit was een leermoment”, zei ze tegen de rechter. ,,Ik heb er spijt van dat ik niets tegen de politie of mijn werkgever heb gezegd.”

Het OM vindt dat de vrouw een taakstraf van 180 uur verdient. ,,Dit soort in scène gezette acties leveren enorme schade op voor Esso én enorme kosten voor de samenleving”, zei de officier van justie, verwijzend naar het werk dat de politie kwijt was aan de overval. Met dat argument was de rechter het roerend eens. ,,Het optuigen van een fake overval levert veel schade op. De politie reageert daar scherp op en dat kost ongelooflijk veel capaciteit. Dat neem ik u kwalijk. U krijgt een taakstraf van 180 uur. Als u die niet naar behoren uitvoert, dan moet u 90 dagen zitten.”

De collega van de vrouw moet nog voor de rechter verschijnen.

