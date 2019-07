Jonge tapir Yoep na half jaar overleden in dierentuin Volkel: hitte wordt beestje fataal

Tapirs zijn zeldzaam in Nederland. Het zijn relatief schuwe dieren die in Zuid-Amerika - waar ze vandaan komen - bedreigd worden door ontbossing en jacht. Daardoor loopt de populatie achteruit en wordt er door de dierentuinen wereldwijd aandacht besteed voor behoud van deze diersoort.

Hitte-explosie

De medewerkers van de dierentuin in Volkel voelen zich verslagen door het plotselinge overlijden van Yoep. ,,Het is helaas niet gelukt om onze Yoep hier doorheen te halen, ook al hebben we met zijn allen dag en nacht gewerkt om het alle dieren tijdens de hitte-explosie (twee dagen 40 graden) zo comfortabel mogelijk te maken.”

Dat is helaas niet gelukt. ,,De weergoden waren ons te sterk af. Dat is de natuur: die geeft en neemt. We hebben zo ons best gedaan en dan is dit wel heel erg zuur”, aldus Eeg Manders namens het bestuur en alle medewerkers van het dierenpark.