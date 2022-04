Jonge vrouw (21) aangevallen na hockeyfeest: ‘Mes stak nog in haar rug’

Het mes zit nog in de rug van een 21-jarige Vlaardingse vrouw als een bewoner van de Kortedijk zaterdagnacht komt aangesneld. De 34-jarige man, die anoniem wil blijven, brengt snel zijn kind thuis en kijkt of hij wat voor haar kan doen. ,,Ik ben met haar gaan praten om haar gerust te stellen. Ze zei: ‘Ik heb niks gedaan’. Eigenlijk ging het hartstikke goed met haar. Ze was gewoon aanspreekbaar en heeft zelfs haar vriend nog gebeld. Die was snel bij haar. We hebben gewacht tot de ambulance er was.”