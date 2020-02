Jongen (14) aangehouden voor mishandeling leeftijdsgenoot in Assen

De moeder van het slachtoffer plaatste de video op Facebook en vroeg of mensen het bericht konden delen, schrijft Dagblad van het Noorden . De video werd maandag geplaatst en werd binnen een dag meer dan 160.000 keer bekeken. De vrouw wilde middels de video in contact komen met de ouders van de verdachte.

Op het filmpje, dat inmiddels is verwijderd van Facebook, is de verdachte te zien terwijl hij inslaat en schopt op het slachtoffer. Meerdere jongeren kijken toe. Een van de omstanders, een meisje, roept de verdachte meermaals op te stoppen en probeert hem later ook tegen te houden. Het slachtoffer fietst daarna weg.

Schorsing

De school waar de verdachte op zit, Dr. Nassau College Penta in Assen, heeft de verdachte voorlopig geschorst. In een brief licht de school ouders van leerlingen in over het incident. Het feit dat het incident buiten schooltijd plaatsvond is geen reden om geen maatregelen te treffen, volgens Penta.