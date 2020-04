Jongen (15) die homostel uitschold en bedreigde is bekende van politie

Update | VideoDe jongen van 15 die is aangehouden voor het beledigen van een homokoppel in Amsterdam zit vandaag nog vast. Dat komt doordat hij dit nieuwe strafbare feit zou hebben gepleegd tijdens ‘een schorsing die al liep’, aldus een woordvoerster van de politie. Van welk eerder feit de jongen wordt verdacht kan ze niet zeggen. Ze bevestigt dat het de 15-jarige jongen is die in een filmpje op YouTube over het voorval wordt geïnterviewd.

Hij zegt daarin dat het stel een opmerking maakte over ‘moslims die door homo’s geobsedeerd zijn’. Vervolgens ontstond een woordenwisseling en was er sprake van duwen. Een van de twee belaagde mannen heeft beelden van het incident online gezet. Daarin is in elk geval de term ‘kankerhomo’s’ te horen en ‘gays is not normal’.

Twee andere jongens op een scooter zouden het stel hebben bespuugd. Naar deze jongens is de politie nog op zoek. Het homokoppel heeft aangifte gedaan.

‘Homo's zijn niet normaal’

Op de beelden van het incident, gemaakt door het stel, is te zien hoe de twee mannen worden uitgescholden en aangevallen. De twee mannen liepen hand in hand richting de supermarkt in Amsterdam Oost toen een groep jongens het stel begon uit te schelden, schrijft een van de slachtoffers, Fabio Viana, op Facebook.



‘Amsterdam, homo’s zijn niet normaal’, zegt de jongen, die ook een eigen filmpje maakt. Verder werden ze uitgescholden voor ‘kankerhomo’s’ en kregen ze nog enkele doodsverwensingen naar hun hoofd geslingerd. Wanneer Viana de scheldende jongen op camera probeert vast te leggen, krijgt hij ook nog een trap. Een omstander probeert de jongens te bedaren, maar zonder succes.

Zeer ernstig delict

Het slachtoffer belt daarop ‘Roze in Blauw’, een netwerk voor LHBTI-agenten (aanspreekpunt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders). Ze adviseren om direct 112 te bellen. Als vervolgens de agenten ter plaatse arriveren, zijn de jongens al gevlucht. Als de politie later weer weg is, komen twee van de jongens op een scooter langsgereden. Zij spugen het stel in hun gezicht. Dat wordt in de huidige coronacrisis gezien als een zeer ernstig delict. De gemiddelde straf voor een ‘coronaspuger’ is bijna zestig dagen.



De politie liet gistermiddag weten de zaak zeer serieus te nemen. De advocaat van een van de verdachten heeft aan het begin van de avond laten weten dat de jongen, die vijftien jaar is, zich zelf heeft gemeld bij de politie. Hij is daar verhoord en zit voor zover bekend nog in hechtenis. De verdachten die het stel na afloop in het gezicht zouden hebben gespuugd, zijn voor zover bekend nog niet aangehouden.

YouTube

Quote Ik heb ze wel uitgeschol­den maar dat komt ook omdat ik zelf zwart werd gemaakt Ilyas Gisteravond verscheen er op het YouTube-kanaal van vlogger Youness Ouaali, die zelf ook meerdere malen in opspraak is geraakt, een interview met de 15-jarige verdachte, die zich ‘Ilyas’ noemt. Het interview is opgenomen voordat hij zichzelf heeft aangegeven. De tiener zegt op de havo te zitten. Over het voorval vertelt hij: ,,We zouden naar de winkel gaan, maar die was dicht. En toen liepen er twee homo’s voorbij en die keken een beetje lang. En toen zeiden ze iets met moslims, dat wij geobsedeerd zijn door hun.” Volgens Ilyas voelde hij zich aangesproken omdat een van de mannen dichtbij kwam en hem toen een duw gaf, waar hij weer op reageerde.



Ilyas vindt dat hij wordt zwartgemaakt en wordt gezien als een homofoob. ,,Ik heb ze wel uitgescholden maar dat komt ook omdat ik zelf zwart werd gemaakt. Soms als je ruzie maakt met iemand, bijvoorbeeld met een Turk, dan zeg je ook: ‘kut-turk’, maar dat betekent niet dat je alle Turken haat.” De schoppende beweging die hij maakt richting de blonde vrouw die de boel probeert te sussen in het filmpje was volgens Ilyas bedoeld om ‘afstand te bewaren’ en om te zorgen dat het homo-stel zou stoppen met filmen. Ilyas zegt veel last te hebben van het filmpje. ,,Iedereen stuurt het door, ook aan mijn familie.”

Excuses

Volgens zijn advocaat, Anis Boumanjal, ligt de zaak genuanceerder dan in het door het stel online geplaatste filmpje naar voren komt. Aan het voorval zou meer vooraf zijn gegaan dan op de beelden te zien is. Zo waren er meerdere jongens bij betrokken. Het stel zou in eerste instantie hebben gereageerd op een opmerking van een andere jongen, en niet op een opmerking van de 15-jarige verdachte. Deze werd vervolgens wel door het stel aangesproken. Ook zouden de mannen een opmerking hebben gemaakt over moslims.

De advocaat laat weten dat zijn cliënt ‘bevangen was door emotie en op een ongepaste wijze uiting heeft gegeven aan zijn woede’. ,,Het is allicht geen excuus maar wel een plausibele verklaring voor het gedrag van een minderjarig kind.”

De 15-jarige Amsterdammer heeft maandagavond aan de politie laten weten dat hij geen homohaat koestert en dat ‘iedereen zijn ding moet kunnen doen’. Ook heeft hij aangeboden in gesprek te willen gaan met het stel, om zijn excuses aan te bieden.

Het COC, een belangenorganisatie voor lhbti’s, zegt geschokt te zijn en spreekt van een ‘afschuwelijk incident’. De organisatie dringt aan op meer maatregelen tegen anti-lhbti geweld. Voorzitter Astrid Oosenburg: ,,Het is gewoon afschuwelijk als je wordt aangevallen om wie je bent, omdat je hand en hand loopt met je vriend.” De organisatie neemt contact op met de slachtoffers om ondersteuning te kunnen bieden.

