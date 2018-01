Jongen (15) die Romy wurgde stond onder behandeling voor zedenmisdrijf

Na de rechtszaak ontstonden veel vragen bij betrokkenen over hoe het ondanks zijn therapie toch helemaal mis kon gaan. Ze willen weten of er inschattingsfouten zijn gemaakt door zijn behandelaars.



Kees Paling, woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, laat weten dat tijdens het onderzoek wordt gekeken naar wanneer wat is gebeurd, wie wat deed en welke partijen daar betrokken bij zijn geweest. ,,Het gaat om alle betrokken partijen in deze zaak. Tijdens het vooronderzoek willen wij alle feiten op een rijtje krijgen, hopen wij te achterhalen wat er in deze zaak goed en fout is gegaan en wat de verbeterpunten zijn, zodat we daar lering uit kunnen trekken. Uit het onderzoek trekken we conclusies en op basis daarvan beslissen we of er vervolgonderzoek nodig is. Dan gaan we eventueel dieper op de zaak in.”