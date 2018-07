Jongen (15) opgepakt na aanzetten tot terrorisme op sociale media

Afwijkend gedrag

De tiener was al eerder onderwerp van onderzoek van zowel het OM als de AIVD. De inlichtingendienst gaf de opsporingsinstanties begin 2017 in enkele 'ambtsberichten' informatie over de jongen. Een ambtsbericht is een vaak summiere samenvatting van informatie die bij de veiligheidsdienst bekend is, zonder dat de bron te herleiden is. Het OM zag daarin destijds onvoldoende aanleiding voor strafrechtelijk onderzoek.



In september viel de jongen opnieuw op bij de opsporingsdiensten, nadat hij 'afwijkend gedrag' vertoonde op het Centraal Station. Hij was toen in het gezelschap van een man die eerder vanuit België had getracht uit te reizen richting het strijdgebied in Syrië en Irak.