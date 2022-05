Jongen (17) overlijdt op Bevrijdingsdag na hardstyle-festival: ‘Het is heel verdrietig nieuws‘

Pater Michael Driscoll genas op ‘wonder­baar­lij­ke wijze’ van kanker: ‘De wereld heeft meer Titussen nodig’

De Nederlandse pater Titus Brandsma is al zalig, maar na zondag ook een heilige. Daarvoor was een wonder nodig en de man die dat wonder mocht ontvangen, is zondag bijzonder genoeg aanwezig bij de heiligverklaring.

12 mei