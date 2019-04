Jongen (7) gevonden op bodem zwembad Goes: ‘Dit heeft een grote impact op het personeel’

GOES - Een zevenjarige jongen is maandag aan het einde van de middag gevonden op de bodem van het zwembad in Omnium in Goes. Het kind, vermoedelijk afkomstig uit een Duits gezin, werd door het zwembadpersoneel meteen uit het water gehaald en gereanimeerd.

Drie ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen en ook de politie was snel ter plaatse. ,,We hebben daarna het zwembad meteen gesloten en schermen neergezet", vertelt Jan-Kees Karelse, operationeel manager bij Omnium. ,,Ik denk dat maar heel weinig mensen hebben gezien wat er is gebeurd. Pas toen de helikopter kwam, zagen mensen dat er wat aan de hand was. Wel heeft het een grote impact. Het personeel is hier op getraind, maar als het dan ook echt in de praktijk gebeurt heeft dat veel impact. Ik denk dat het personeel accuraat heeft gehandeld en iedereen heeft elkaar ook geholpen. Het is voor iedereen een hele emotionele ervaring geweest en wachten gespannen af hoe het zal aflopen.”

Vanwege de meivakantie was het erg druk in Omnium. ,,Het zwembad was vol en ook in het tropische bos waren veel mensen.”

De incident vond rond 17.30 uur plaats. De traumahelikopter landde rond 17.55 uur op het parkeerterrein van het zwembad. Het kind is uiteindelijk met spoed per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd.