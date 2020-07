Jongen bewusteloos op hei na combinatie alcohol en drugs: ‘Wij hadden hem daar nooit kunnen redden’

Camping­gast springt tevergeefs Waal in om papegaai Jacky te redden: ‘Hij is voor mijn ogen verdronken’

14:29 Ja, natuurlijk was het gevaarlijk om de Waal in te springen in een poging zijn papegaai te redden. En duizendmaal excuses aan de hulpdiensten en de gasten van camping De Grote Altena in Oosterhout. ,,Maar ik zou het zo weer doen”, zegt de 56-jarige Haarlemmer.