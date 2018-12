Jongen breekt polsen na val in vleermuisgrot Diergaarde Blijdorp

Hij was over een balustrade geklommen in de donkere grot om zijn oma Joyce te laten schrikken, maar dat ging al direct mis. ,,Hij wilde mij laten schrikken. Nou, dat is gelukt‘,’ zegt zijn oma. ,,Hij dacht dat achter dat muurtje gewoon direct weer een vloer zou liggen, maar dat was dus niet zo’’, vertelt zijn oma vanuit het Erasmus MC. De vloer lag pas circa zes meter lager, op de begane grond van de grot. (tekst loopt onder de foto door)

De gebroken polsen zijn volgens de oma het resultaat van de pogingen van de jongen om zijn val te breken. ,,Er zijn röntgenfoto's gemaakt en een aantal scans van zijn lichaam. De ingedeukte ruggenwervels kunnen met rust genezen, maar het kan ook zijn dat de artsen toch in actie moeten komen. Het onderzoek naar zijn rug is nog bezig.’’ De jonge Flakkeeër is al verteld dat hij een nachtje in het Rotterdamse ziekenhuis moet blijven. Het slachtoffertje is gedurende het hele incident bij kennis gebleven, maar volgens zijn oma kan hij zich de val zelf niet meer herinneren. Het hoogte- en dieptereddingsteam van de brandweer werd uit voorzorg gealarmeerd om hulp te bieden bij het ongeluk.

Als er een verzakking in het trottoir zit, of een trap glad is, staat er meteen een hek om of een bordje bij. En hier niks

De oma verwacht dat het gezin ‘een goed gesprek gaat hebben met Blijdorp'. ,,Als er een verzakking in het trottoir zit, of een trap glad is, staat er meteen een hek om of een bordje bij. En hier niks. Dat vind ik best raar.’’ Een woordvoerder van de diergaarde laat weten dat na het ongeluk een extra plank boven de balustrade is getimmerd. Dit om te voorkomen dat mensen daar op- of overheen klimmen.