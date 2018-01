Jongen van 17 aangehouden voor potloodventen en lastigvallen vrouwen

In totaal werden 25 aangiftes in een paar maanden tijd gedaan. De jongeman werd op heterdaad betrapt in het natuurgebied Nico Bolkesteinlaan/Douwelerkolk. Agenten die daar surveilleerden, juist omdat er zoveel aangiftes lagen, zagen een man die aan het gezochte signalement voldeed. Gelijk daarna werden ze aangeklampt door een dame die zojuist lastiggevallen was. Daarop werd de minderjarige gearresteerd. De politie gaat nu nauwgezet alle aangiftes langs om te kijken welke aan de Deventenaar te koppelen zijn. ,,De aangiftes komen allemaal uit hetzelfde gebied', zegt politiewoordvoerder Nanda Kappers. ,,De aangiftes betreffen het onzedelijk betasten in het voorbijgaan en het laten zien van het geslachtsdeel.''

Hechtenis

De politie kwam niet eerder met het nieuws van de arrestatie naar buiten omdat de jongen verhoord werd en omdat het een minderjarige betreft. Het openbaar ministerie moest eerst toestemming geven om het nieuws naar buiten te brengen.



Het onderzoek van de agenten richt zich nu ook op een nieuwe dader, omdat afgelopen zondag in Deventer drie meisjes tussen de zes en tien jaar zijn lastiggevallen op een speelterrein. Omdat de 17-jarige verdachte toen al vastzat, moet er een andere schennispleger in het spel zijn.



De twee zaken liggen wel in het verlengde van elkaar: waar de 17-jarige zich concentreerde op vooral de Nico Bolkesteinlaan en de Rivierenwijk, heeft deze nieuwe potloodventer zijn geslacht laten zien net aan de overzijde van de N348, in de wijk Blauwenoord in Deventer. Hemelsbreed liggen de plekken niet ver uit elkaar. De politie blijft veelvuldig surveilleren in de straten, op zoek naar de nieuwe jonge schennispleger.