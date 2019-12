Jongen van 5 jaar nog vast onder ingestort pand in Coevorden

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De straat is afgezet met linten. De brandweer houdt toeschouwers op afstand. ,,Het pand is instabiel en de brandweer kan het pand niet in”, meldde Bouwmeester eerder. Die was toevallig in de buurt toen de ontploffing zich voordeed waardoor hij snel kon praten met de hulpverleners.



Volgens de burgervader was er sprake van een gasexplosie. ,,Omwonenden die ik sprak hoorden een enorme knal. Het pand is helemaal weg, alleen het dak is er nog.” Ook heeft Bouwmeester gesproken met familie van de slachtoffers.



Het pand van Grillroom Ali Baba is gevestigd aan de Sallandsestraat. Op beelden is te zien dat alleen het dak van het pand nog enigszins heel is gebleven. Ook sommige geparkeerde auto’s raakten bedolven onder het puin. Het pand links van de grillroom is beschadigd, zegt brandweerwoordvoerder Paul van Dijken. De andere panden lijken er goed van af te zijn gekomen.