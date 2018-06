Jongens proberen van Brabant naar Gelderland te zwemmen: 'Levensgevaarlijk'

De jongens besloten vanmiddag tijdens hun zwempartijtje om te proberen Gelderland te bereiken. Een mobiel verkeersleider van Rijkswaterstaat ontdekte dat en greep in. Hij besloot de jongens stevig toe te spreken. ,,Ik heb ze bewust gemaakt van het gevaar", aldus de man op Twitter.



Hoewel de verleiding met het warme weer groot is om in rivieren te gaan zwemmen, raadt Rijkswaterstaat dat ten zeerste af. ,,Voor een schipper moeilijk te zien, zeker met de spiegeling van de zon op het water", aldus de verkeersleider. Een paar weken geleden verdronk er nog een 47-jarige man in de Waal bij Tiel. Hij wilde een vrouw in moeilijkheden redden, maar ging toen zelf kopje onder. In de Waal overleden dit jaar al zes mensen.