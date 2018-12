Jongens redden vrouw die na een bezoekje aan de kerstmarkt in de sloot belandt

Video Piloot (36) overlijdt na crash met sportvlieg­tuig op vliegveld Hilversum

15 december De 36-jarige piloot die vanmiddag crashte met zijn sportvliegtuigje op het vliegveld in Hilversum, is overleden. Het is nog onduidelijk waarom het éénmotorige toestel neerstortte, meldt de politie.