Jongens van 12 en 13 jaar opgepakt voor dreigtelefoontje AH

‘Gematigde’ Syrische strijd­groep is volgens rechter een terreur­groep

16:35 Twee teruggekeerde Syriëgangers moeten 5,5 en 6 jaar de cel in. De rechtbank oordeelde vandaag dat de groep waarbij ze zich in Syrië hadden aangesloten, Ahrar al-Sham, een terreurgroep is. Daarmee gaat de rechtbank in tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken dat die groep eerder juist ‘gematigd’ noemde.