Jongeren blijven langer nestplakken

In 2010 woonde nog 14 procent van de jongeren tussen de 25 en 30 jaar thuis. Acht jaar later is dat opgelopen tot 18 procent. In de hele Europese Unie ligt dat percentage nu gemiddeld op 42 procent, maar er zijn regionaal grote verschillen. In Scandinavische landen gaan kinderen juist eerder het huis uit, in de zuidelijke landen vaker later. In Kroatië woont bijvoorbeeld nog driekwart van de mensen tussen de 25 en 30 jaar thuis.

Opvallend is ook dat in heel Europa vaker mannen dan vrouwen thuis blijven plakken. In Kroatië is dat bijvoorbeeld 86 procent van de mannen, tegen 64 procent van de vrouwen.

Dat jongeren in Nederland vaker thuis blijven wonen, is volgens socioloog Tanja Traag van het CBS voor een deel te verklaren door de afschaffing van de basisbeurs in het collegejaar 2015/2016. Studenten kunnen daardoor alleen nog maar gunstig geld lenen voor hun studie. Ook zijn eisen voor studies strenger geworden waardoor er minder tijd overblijft voor een bijbaan.

Voor werkende jongeren geldt dat zij vaker beginnen met een flexibel contract waarmee het moeilijk is om een huis te kopen. De krapte op de woningmarkt stuwt bovendien huurprijzen op, vooral in de Randstad.

Een derde reden is dat jongeren vaker terugkeren naar hun ouders als bijvoorbeeld een relatie op de klippen loopt. Het huis van papa en mama is dan een veilige plek om op terug te vallen.