Jongeren in azc's verstoken van online onderwijs door slechte wifi: ‘soms doen ze 's nachts hun huiswerk’

Door de slechtwerkende wifi kunnen honderden jongeren in asielzoekerscentra geen online onderwijs volgen. Hulporganisaties waarschuwen voor een forse leerachterstand van deze ‘toch al kwetsbare kinderen’. ,,Sommige jongeren staan midden in de nacht op om huiswerk te maken, omdat op andere tijden internet niet werkt.”

Werkgroep Kind in azc deed een steekproef onder 45 azc’s. Bij een derde was het internetbereik belabberd. ,,Juist in tijden van corona is het cruciaal dat deze kwetsbare jongeren door kunnen leren,” zegt Helen Schuurmans, voorzitter van de werkgroep. ,,Zij hebben al zo weinig afleiding, laten we er dan op zijn minst voor zorgen dat ze verder aan hun toekomst kunnen werken.”

Normaal gesproken gaan jongeren vanaf 12 jaar na aankomst in Nederland eerst naar een internationale schakelklas. Deze is onderdeel van een reguliere school. Wanneer ze de Nederlandse taal voldoende spreken, en mee kunnen komen bij andere vakken, stromen ze door naar het voortgezet onderwijs. Sinds de scholen op 16 maart de deuren sloten vanwege corona waren ook kinderen in azc’s aangewezen op online onderwijs. Althans dat was de bedoeling, bekritiseert Schuurmans.

Waardeloos

,,Sommige jongeren staan midden in de nacht op om huiswerk te maken, omdat op andere tijden internet niet werkt. Op andere plekken werkt wifi alleen als je op de stoep gaat zitten pal naast het kantoor van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dat is waardeloos. Zo kun je toch geen lessen volgen?” Op 1 juni gaan de middelbare scholen pas weer open. Behalve de internetproblemen zijn er nog altijd azc’s die onvoldoende laptops of tablets te leen hebben voor de schoolgaande kinderen, weet ze.

Van de circa 7000 kinderen in de zestig Nederlandse azc’s zijn er 2245 kinderen 12 tot en met 17 jaar. De werkgroep klopte al eerder aan bij het ministerie van justitie en veiligheid voor betere wifi, maar ziet te weinig verbetering.

Conflicten

,,Internet is niet alleen belangrijk voor schoolwerk of ontspanning, het is voor deze kinderen ook hun enige venster naar de buitenwereld waarmee ze contact kunnen houden met familie en vrienden.” Het dicht op elkaar zitten, zonder afleiding, kan volgens Schuurmans ook leiden tot meer (gewelds)conflicten.