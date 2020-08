Jongeren redden Sylvia (49) die door black-out tegen vangrail knalde: ‘Ik ben ze zó dankbaar’

Om de jongeren te vinden en te bedanken, startte Schuman een zoektocht via Facebook.



Met de schrik nog in haar lijf, blikt ze terug op het ongeluk van zaterdag. Fris en fruitig stapte de Westervoortse zaterdagmorgen in haar auto. Met net een kop koffie achter de kiezen was ze klaar voor een nieuwe werkdag. ,,Ik voelde me goed. Nooit had ik kunnen bedenken dat me iets kon gebeuren.”



Toch ging het flink mis. In de richting van Eindhoven, een halfuurtje van haar werk, kreeg ze vanuit het niets een black-out. Van het ene op het andere moment botste ze met flinke snelheid tegen de vangrail in de middenberm.