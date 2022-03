Jongetje (4) overleden bij aanrijding met rolstoelbus in Baarle-Nassau

Zeldzaam: een 17-jarig meisje als verdachte van dodelijke steekpar­tij

Een meisje van 17 uit Den Bosch wordt verdacht van een dodelijke steekpartij. Het is om twee redenen een hoogst opmerkelijk nieuwsfeit: de jonge leeftijd van de verdachte en het feit dat zij van het vrouwelijk geslacht is. Want misdaad is vooral een mannending: ook in de criminele wereld hebben vrouwen te maken met een glazen plafond.

9:22