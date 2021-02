Jongetje (4) overleden na aanrijding door automobilist zonder rijbewijs

Christy-An­ne studeert al bijna een jaar vanuit huis: ‘Laat me alsje­blieft naar de faculteit komen’

22 februari Terwijl basisschoolleerlingen weer in de klas zitten en middelbare scholen volgende week ook weer mogen, hebben duizenden studenten sinds maart vorig jaar geen stap meer in de hogeschool of universiteit gezet. Ze volgen al die tijd al online onderwijs en hebben er intussen veelal de balen van. ,,Studenten moeten allemaal één keer in de week fysiek onderwijs kunnen krijgen.’’