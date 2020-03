Jongetje overlijdt na val uit raam in Wageningen

Politie weet wie passagier is die geslachts­deel aan vrouw liet zien in trein

9:13 De politie heeft op basis van enkele tips de identiteit achterhaald van de man die eind vorig jaar in een trein zijn geslachtsdeel heeft laten zien aan een vrouw. De politie nagelde hem dit weekend openlijk aan de schandpaal omdat hij zich niet vrijwillig had gemeld. Nu duidelijk is om wie het gaat zijn foto’s van hem weer verwijderd, meldt de politie vanochtend.