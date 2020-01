Joodse gemeenschap blij met excuses Rutte: ‘Fantastisch, gewoon fantastisch’

Het is voor het eerst dat de Nederlandse regering excuses maakt voor hulp aan de Duitsers bij de Jodenvervolging. ,,Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. Dat doe ik in het besef dat geen woord zoiets groots en gruwelijks als de Holocaust kan omvatten”, zei Rutte. ,,75 jaar na Auschwitz is antisemitisme nog altijd onder ons. Juist daarom moeten we voluit erkennen wat er destijds is gebeurd en dat ook hardop uitspreken.’’



Volgens de premier waren er te veel Nederlandse ambtenaren die simpelweg uitvoerden wat de Duitse bezetter van hen vroeg. ,,Het was alles bij elkaar te weinig. Te weinig bescherming. Te weinig hulp. Te weinig erkenning.’’ Van de 140.000 joden die in 1940 in Nederland woonden, hebben er zo’n 102.000 de oorlog niet overleefd.



,,Fantastisch, werkelijk fantastisch’’, vindt Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité de excuses. ,,We hebben er 75 jaar op moeten wachten. De premier heeft geschiedenis geschreven, hij is onze held.’’ Grishaver omhelsde Rutte na afloop van zijn toespraak. Hij had niet verwacht dat de premier dit zou gaan zeggen.