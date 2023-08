Joost speelt zelf voor detective om gestolen gitaar terug te krijgen, mét succes: ‘Echt geweldig’

REPORTAGE Gouden handel in poncho's bij circuit van Zandvoort: 'Die van 20 euro zijn allang uitver­kocht’

Natuurlijk draait het dit weekend om de wedstrijd van Max Verstappen in Zandvoort. Maar er is nog een race gaande: die draait om een poncho. Over de winst van slimme handelaren en het verlies van paraplu’s, terwijl het parcours wordt drooggeblazen vanwege de regen die soms meedogenloos neerdaalt op het circuit. ‘Hier vragen we niet de hoofdprijs, het moet wel leuk blijven’