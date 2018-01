Jort Kelder blijft erbij: Sommige vrouwen zijn predators

Dit zegt hij in een interview met Intermediair. Hij vervolgt: ,,Het punt is dat mannen het nu hebben gedaan en zijn heel veel vrouwen verkracht en onheus bejegend. Dat is allemaal waar, dat geloof ik. Maar het is ook waar dat er een categorie vrouwen is, vooral 30-plus vrouwen met rammelende eierstokken of de vrouwen die een affaire met je willen die 40 plus zijn, die seksueel predators zijn."