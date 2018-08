Jos Brech aangehouden in Spanje

De 55-jarige Jos Brech die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen is vanmiddag aangehouden in Spanje. Hij zit vast in een Spaanse politiecel en zal op termijn worden overgeleverd aan Nederland, meldt Politie Limburg.

Volgens Peter R. de Vries werd Brech aangehouden op zo'n 50 à 60 kilometer van Barcelona. Hij zou afwisselend in een tentje en in een huis voor daklozen hebben gewoond. De Spaanse collega's kwamen hem op het spoor na een tip van een getuige. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto’s die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en de mediaberichten van de afgelopen dagen.

De Vries reageert opgetogen op het nieuws. In hoofdletters schrijft hij op Twitter: Breaking news: we got him!! Jos Brech is gepakt bij Barcelona!! De familie en ik zijn vanavond ingelicht door de politie. Geweldig!! Eindelijk!!! Hulde voor het rechercheteam. Familie is enorm opgelucht, er valt 25.000 kilo van hen af!! Recht krijgt zijn loop!! Volgens De Vries zou Brech tot nu toe niets tegen de Spaanse politie hebben gezegd.

Tranen

,,Ik heb hier geen woorden voor, zit met tranen in mijn ogen." Dat is de reactie van Erik van 't Padje, een bekende van Jos Brech, op diens aanhouding. Van 't Padje heeft in het verleden samen met Brech gebushcraft.

,,Dit is een einde aan alle ellende. Heel veel mensen hebben heel hard gewerkt om hem te vinden. Dit is echt waanzinnig. Ik ben zo blij dat dit eindelijk gestopt is."

Quote Jos moet nu gaan praten. Was het een ongeluk, is het expres gebeurd? Erik van 't Padje

Volgens Van 't Padje is het nu belangrijk dat Jos Brech gaat praten. ,,Hij moet nu een verklaring afleggen, daar is absoluut de hoop op gericht. Hij heeft twintig jaar rondgelopen. Nu moet ie praten. Was het een ongeluk, is het expres gebeurd? Niemand weet het."

Uitlevering

Jos Brech zal eerstdaags voor de onderzoeksrechter in Spanje worden geleid. Alle voorgeleidingen in Spanje zijn openbaar wat betreft de aankomst van de verdachten, meldt AD-correspondent Edwin Winkels. Daardoor is Brech te volgen vanaf het moment dat hij uit het politievoertuig stapt tot het moment dat hij de rechtbank binnengaat.

Hoe snel Jos Brech aan Nederland kan worden uitgeleverd, hangt volgens De Vries af van de mate van medewerking van de verdachte. ,,Het hangt ervan af of hij instemt met de uitlevering. Als hij zich ertegen verzet, dan moet de rechter erover oordelen. Eventueel verzet kan er dus toe leiden dat het wat langer zal duren."

Opsporingslijst

De Nederlandse politie heeft Jos Brech van de Nationale Opsporingslijst gehaald. Achter zijn naam op de lijst staat sinds vanavond 'opgelost'. Hij kwam 22 augustus op de lijst omdat de politie hem zocht in verband met de dood van het jongetje Nicky Verstappen.

Ook het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie van Jos Brech op haar site vermeld.