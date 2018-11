Jos Brech naar Pieter Baan Centrum voor psychisch onderzoek

Dat meldt het Openbaar Ministerie in Maastricht. Dat onderzoek zal ongeveer zes weken duren, maar is door lange wachttijden bij het Pieter Baan Centrum (PBC) waarschijnlijk pas tegen de zomer klaar. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak wordt daardoor pas in het najaar van 2019 verwacht.

Het is gebruikelijk om bij zware levensdelicten, zoals in de zaak Nicky Verstappen, een verdachte psychisch te onderzoeken. Brech zal niet in beroep gaan tegen het onderzoek, zegt zijn advocaat Gerald Roethof. ,,Hoewel de verdediging niet het idee heeft dat dit onderzoek inhoudelijk iets zal opleveren, kiezen we ervoor om hier niet tegen in beroep te gaan. Dat zou juist nog meer vertraging kunnen opleveren. En daar heeft niemand belang bij.’’ Dat Brech zich laat onderzoeken in het Pieter Baan Centrum betekent niet dat hij zich ook coöperatief opstelt tijdens die sessies.

Verdachte ontkent

De verdachte heeft tot nu toe niets verklaard en ontkent iedere betrokkenheid bij de zaak van Nicky Verstappen. Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood, ontvoering en seksueel misbruik van Nicky Verstappen in augustus 1998 tijdens zomerkamp op de Brunssummerheide.

Volgens Roethof is het ‘standaard’ dat het OM in zo’n zaak een psychologisch onderzoek doet. ,,En als een een verdachte dan, zoals dat ook in deze zaak speelt, niet heel erg spraakzaam is, dan weet je dat het OM zal voorstellen om dat onderzoek van de geestesgesteldheid plaats te laten vinden in het Pieter Baan Centrum.’’