Joshua (15) doodgestoken in Rotterdam: ‘Toen we hem probeerden te bellen, nam hij al niet meer op’

Zijn stiefvader, die anoniem wil blijven, omschrijft Joshua als een ‘altijd vrolijke en rustige jongen, die het perfect deed op school’. ,,Hij was een voetballer en ging niet veel naar buiten om te hangen. Vandaag vroeg hij aan zijn moeder of hij vlak voor het eten tóch even weg mocht”, zegt de aangeslagen man in de buurt van de plek waar zijn stiefzoon werd neergestoken. ,,Zijn moeder zat op het balkon en hoorde een half uur nadat hij was vertrokken allemaal sirenes en een helikopter. Dan ga je denken: het zal toch niet. Toen zij hem probeerde te bellen nam hij al niet meer op.”



Donderdagavond komen verschillende mensen hun steun betuigen op de plek waar Joshua werd neergestoken. Het onderzoek naar de toedracht van de steekpartij is dan nog steeds in volle gang is. Sommige mensen nemen bloemen mee. Ook een groep jongeren is aanwezig. Als ze horen dat Joshua het slachtoffer is, vallen ze stil: ,,We wisten niet dat het om hem ging, maar dit is wel echt heel erg”, klinkt het ontdaan.