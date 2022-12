Journalist Willem Oltmans werd decennialang gevolgd door FBI en CIA, blijkt uit geheim rapport

Het rapport begint in 1944, met de vermelding van een uitspraak van Willem Oltmans (1925-2004). In dat jaar zou de journalist naar eigen zeggen op 19-jarige leeftijd opgepakt zijn door de SS om geliquideerd te worden. Vanaf dan beslaat het de periode tot en met 1977. Latere gegevens zijn nog niet vrijgegeven, maar ‘verondersteld mag worden dat Oltmans ook na 1977 nog in de gaten is gehouden’, schrijft EW Magazine.

Oltmans werd niet alleen in de Verenigde Staten in de gaten gehouden, zo blijkt uit de documenten. Ook CIA-agenten die deel uitmaakten van Amerikaanse ambassades in het buitenland, waaronder in Den Haag, bespioneerden de journalist. Zelfs bij de lezingen die hij aan damesclubs gaf was een informant aanwezig.

Relaties met diplomaten

Het rapport beschrijft diverse feiten uit zijn leven vanaf 1944: zijn studie in de VS (die hij af moest breken omdat hij te lage cijfers had voor een beurs), zijn eerste schreden als journalist en zijn reizen naar landen als Indonesië, Zuid-Afrika, Congo, Cuba en Italië. Ook wordt uitgebreid ingegaan op zijn homoseksualiteit en vermeende homoseksuele relaties, die voor zijn vrouw Frieda Bieling uiteindelijk aanleiding vormden van hem te scheiden.

Daarnaast komen zijn relaties met Russische, Cubaanse en Indonesische diplomaten bij de ambassades in Washington en bij de Verenigde Naties in New York aan bod, en wordt uitgebreid ingegaan op zijn onderzoek naar de moord op John F. Kennedy.

Banden met Soekarno

Ook voor de banden van Oltmans met de toenmalige Indonesische president Soekarno is veel aandacht. De documenten beschrijven hoe Oltmans hem als 32-jarige in 1956 interviewde voor het Franse persbureau AFP en hoe hij daarna als enige westerse journalist met de Indonesische pers mee kon reizen met de president, toen deze door Europa reisde voor een reeks staatsbezoeken. Volgens Bieling waren meerdere lokale journalisten jaloers op ‘de nauwe banden van Oltmans met Soekarno’.

Oltmans was in Nederland gedurende zijn tijd als journalist regelmatig zélf onderwerp van nieuws. Na het interview met Soekarno en hun daarop volgende vriendschap werd hij regelmatig verguisd als landverrader.

Volledig scherm Journalist Willem Oltmans hield in 1995 een persconferentie in Amsterdam vanwege het verschijnen van zijn boek 'Mijn vriend Soekarno'. Oltmans zei dat dit boek bedoeld was als 'verdediging van de integriteit' in verband met de vele aanvallen en verdachtmakingen in de loop der jaren tegen zijn persoon. © ANP

In verschillende notities uit het rapport wordt wantrouwen over Oltmans uitgesproken. Zo wordt in 1961 beweerd dat hij ‘heel veel reist, ondanks het feit dat zijn artikelen nergens afgedrukt lijken te worden’, en dat hij constant gezien wordt met wat Westerse bronnen omschrijven als ‘de verkeerde mensen’.

Anti-communist

Begin jaren 60 schrijft de ‘Nederlandse dienst’ dat Oltmans volgens hun bron zelf zegt anti-communist te zijn, ‘echter, hij is zeer geïnteresseerd in communistische landen in Azië, Europa en de wereld’. Nederlandse diplomaten en medewerkers van de Nederlandse geheime dienst in New York en Den Haag worden in de documenten onder de verzamelnaam ‘official Dutch Service’ vermeld. In een latere notitie wordt gesteld dat hij ‘elke gelegenheid gebruikt om de VS en Westerse bondgenoten te bekritiseren’. In die periode gaat Oltmans onder meer regelmatig naar Cuba.

De documenten over Oltmans zijn onderdeel van eerder geheim gehouden dossiers over de aanslag op John F. Kennedy, die op verzoek van president Biden door de Nationale Archieven en Dossiers Administratie (NARA) zijn vrijgegeven.

