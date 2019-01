Journaliste Boersma begint rechtszaak tegen Nederlandse staat na uitzetting Turkije

Ans Boersma zou haar ex-vriend, een 32-jarige Syriër die onlangs in Nederland is gearresteerd omdat hij lid is geweest zou zijn van de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, aan valse papieren hebben geholpen. Ze werd vorige week woensdag in Instanbul opgepakt toen ze bij de immigratiedienst haar verblijfsvergunning wilde verlengen. Een dag later werd zij Turkije uitgezet. ,Ik ben nu een week hier en mijn leven staat helemaal op zijn kop. Ik wil mijn leven terug. Ik wil naar Turkije terug ook’', zei ze tegen de NOS.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet eerder al weten dat er inderdaad informatie aan Turkije is verstrekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme, dat op dit moment nog loopt. Daarin zijn meerdere verdachten. Boersma is ook een verdachte in het onderzoek, maar de verdenking tegen haar betreft geen terroristisch misdrijf, aldus het OM. Ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte, omdat zij haar ex-vriend in 2014 hielp met een visumaanvraag op basis van valse gegevens.

Ontslag

De lopende zaak tegen Boersma was voor haar werkgever het Financieele Dagblad reden om de samenwerking te beëindigen. ,,Op basis van de gesprekken is de voorlopige conclusie dat Ans Boersma drie keer nalatig is geweest in de informatie die zij aan de hoofdredactie heeft verstrekt. Boersma is in februari 2017 als freelance correspondent voor het FD in Turkije aan de slag gegaan. Voorafgaand aan haar benoeming is haar eind 2016 nadrukkelijk gevraagd naar de beweegredenen om zich in Turkije te willen vestigen. Daarbij is expliciet de vraag gesteld of er persoonlijke motieven aan ten grondslag lagen om naar Turkije te willen gaan zoals een relatie. Haar antwoord was ontkennend", luidt een eerdere reactie van het dagblad.