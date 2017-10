Joyrider legertruck kon urenlang ongestoord zijn gang gaan tot zijn accu leeg was

Alex van L. (21) moest zich vandaag bij de rechter verantwoorden voor zijn doldwaze actie op 12 juni van dit jaar. De man uit Veldhoven heeft die ochtend zijn eigen auto vastgereden op de hei in de buurt van de kazerne in Oirschot en is op zoek naar hulp als hij een paar onbeheerde rugzakken vindt van soldaten. Die zijn even verderop aan het oefenen.

Van L. neemt een van de rugzakken mee uit pure nieuwsgierigheid, vertelt hij de rechter. In de tas vindt hij een pasje van een sergeant plus een sleutelbos. Van L. besluit daarmee het kazerneterrein in Oirschot op te lopen, wat hem tot zijn stomme verbazing nog lukt ook. Met een van de sleutels kan even later doodleuk een Scania-truck starten en ermee wegrijden. Eerst maakt hij nog wat rondjes op een oefenterrein, maar al snel ontstaat het idee om te kijken hoe ver hij kan gaan. Want hoewel

Van L. 'zet zich graag in voor de maatschappij' en maakte zich al eerder zorgen om veiligheid van defensieterreinen. Ook Eindhoven Airport is volgens hem zo lek als een mandje.

Doelloos

En zo kan het gebeuren dat Van L. met de truck dwars door de poort van de kazerne knalt. Urenlang rijdt hij doelloos door het Brabantse land. Maar het ritje in de truck alleen klaarblijkelijk nog niet genoeg. Van L. wil graag ook een mooie BMW. Met de ID-kaart van de sergeant peutert hij bij de BMW-dealer een proefrit los. Ook probeert hij bij Vodafone een telefoonabonnement af te sluiten met de pinpas van de militair, alleen weet hij de pincode niet.

Niemand legt Van L. een strobreed in de weg, zelfs zijn eigen vrienden niet. Als ze hem in het kolossale gevaarte de straat in zien rijden, schrikken ze zich rot, en sturen hem meteen weer weg. Van L. ramt hier een paar auto’s omdat zijn truck te strak staat ingeparkeerd. De joyrider besluit daarop terug te keren naar de kazerne. Militairen hebben de poort inmiddels gerepareerd, maar Van L. rijdt het opnieuw aan flarden. Nog steeds wordt Van L. niet aangehouden. Op de basis probeert hij nog een laadback op de truck te trekken. Maar als dan de accu het begeeft en Van L. zelf militairen om startkabels vraagt, is het avontuur voorbij en wordt hij aangehouden.

Beste bedoelingen

Terugkijkend vindt Van L. dat hij alles met de beste bedoelingen heeft gedaan, vertelt hij de verbaasde rechters. Hij wilde de veiligheid op de basis aan kaak stellen den de ID-fraude. Een soort onderzoeksjournalistiek, dus. Maar volgens gedragsdeskundigen die Van L. hebben onderzocht, is er in het hoofd van hem veel mis. Zo gelooft hij in UFO's en een complot van de Illuminati en de Vrijmetselaars die op gruwelijke wijze de overbevolking willen verhelpen. Hij heeft ADD maar bestrijdt dat zelf met amfetamine, daar wordt hij rustig van.