Joys (17) werd blind door haar contactlenzen: 'Alles went snel'

InterviewStel je voor: als doodnormale vijftienjarige verlies je ineens je zicht door een parasiet in je ogen. Dit overkwam de Delfgauwse Joys van den Ende (17). Nu schrijft ze er een weblog over: blindpaardenmeisje . 'Ik merk dat er veel onwetendheid is over hoe blinden dingen doen, dus daar schrijf ik ook graag over.'

Joys begon pas met bloggen toen ze haar zicht verloor: ,,Ik ben heel impulsief begonnen met schrijven. Ik krijg heel veel vragen over mijn ogen. Doordat ik updates op mijn blog zet, bespaar ik me dat ik tienduizend keer dezelfde vraag moet beantwoorden'', vertelt ze aan Indebuurt Delft.

Een vraag die Joys in het begin vaak kreeg was hoe ze kon schrijven zonder te zien: ,,Ik gebruik een voice-over functie die alles op mijn tablet of laptop voorleest en ik kan blind typen. Dat kunnen de meeste Nederlanders tegenwoordig, maar ik kon dat niet voordat ik mijn zicht verloor. Daarom heb ik een speciale typecursus gevolgd.”

Paarden

Een belangrijk onderwerp in Joys’ blogs zijn haar paarden. Ze heeft twee eigen paarden: de schimmel Happy heeft ze nu zes jaar en Baila tweeënhalf jaar. ,,Ik ben graag bij mijn paardjes, bij hen kan ik even weg uit de realiteit. Daar voel ik me een gewone zeventienjarige.”

Quote Paardrij­den is sowieso iets dat ik op mijn gevoel doe Joys

Joys rijdt nog steeds op haar paarden en ze doet vrijwel alles zelf. ,,Zolang het zadel en hoofdstel goed zijn afgesteld, kan ik mijn paarden op het gevoel zadelen. Dat heb ik zo vaak gedaan. Paardrijden is sowieso iets dat ik op mijn gevoel doe.”

Parasiet

Bijna twee jaar geleden kreeg Joys de diagnose Acanthamoebe Keratitis te horen: ,,Dat is een eencellige parasiet die zich enorm snel vermenigvuldigt en het hoornvlies als het ware uitvreet. De parasiet is al lang weg, mijn slechte zicht is alleen het spoor dat het heeft nagelaten. Toen mijn ogen gingen helen, bleef er allemaal vocht tussen de laagjes van mijn ogen zitten.”

De acanthamoebe die Joys’ ogen aantastte zit trouwens gewoon in ons kraanwater: ,,Ik had contactlenzen. Als er water opkomt, dan kan de parasiet je oog al binnendringen als daar maar een hele kleine beschadiging op zit. Dat is mij nu overkomen en ik vind het belangrijk om anderen daarvoor te waarschuwen.”

Heel mat glas

De aandoening die bij Joys het hoornvlies aantastte, is vrij zeldzaam. Er zijn zo’n vijftig gevallen per jaar. ,,Meestal krijgen mensen hem aan één oog, dus ik ben er twee van de vijftig. De kans dat je de loterij wint is groter.” Het duurde daardoor lang voordat Joys de juiste diagnose en de goede behandeling kreeg. ,,Pas na een intensieve behandeling van meer dan een half jaar was de parasiet weg. Maar juist toen de pijn verdween en het eigenlijk beter leek te gaan, verloor ik mijn zicht.”

Quote Je moet je voorstel­len dat je door heel mat glas kijkt Joys

Na twee operaties is het zicht van Joys’ rechteroog verbeterd naar zo’n tien procent. ,,Je moet je voorstellen dat je door heel mat glas kijkt. Ik kan kleuren zien en van dichtbij wat contouren. Dat is al een hele verbetering met hoe het was. Toch gaat het aanpassen van mijn dagelijks leven bijna vanzelf. In het begin liep in heel vaak tegen ding aan, maar dat gaat steeds een beetje beter. Alles went heel snel. Op bekend terrein kan ik prima zelf mijn weg vinden en daarbuiten krijg ik hulp van mijn ouders of van vriendinnen. ”

Tijdelijk zonder termijn