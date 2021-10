Juichen om doodgeschoten wolf op de Veluwe: waar komt deze haat vandaan?

Historicus, schrijver en wolvenexpert Dik van der Meulen is al jaren gefascineerd door de wolf. Hij reisde de wereld over om de eeuwenoude relatie tussen de mens en het dier te begrijpen. Het boek dat hij daarover schreef - De kinderen van de nacht, over wolven en mensen (2017) - werd bekroond met de Jan Wolkers Prijs voor beste Natuurboek.



Vreugde omdat er een wolf is doodgeschoten: op sociale media en onder onze artikelen zien we veel opgetogen reacties. Waar komt dat antiwolven-sentiment vandaan?

,,Een negatief beeld van de wolf heeft met onze schooltijd te maken, over de verhalen die verteld worden. Dat wolven mensen eten, dat het een verslindend dier is.”



,,Maar de oorsprong daarvan gaat veel verder terug in de geschiedenis. Je moet weten dat mensen en wolven lange tijd best goed samen gingen. Het bewijs is de hond. In de Oertijd werden wolven onze kameraden toen we ze tam maakten. Het is misgelopen toen we de veeteelt uitvonden.”