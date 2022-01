Julia en Noah landelijk populairste babynamen, maar niet in Overijssel

VIDEONiet Emma maar Julia was afgelopen jaar de populairste meisjesnaam van Nederland. Twee jaar lang voerde Emma de lijst aan, opgesteld door de Sociale Verzekeringsbank, maar de naam is nu gezakt naar plek 3. Voor jongens blijft Noah het meest geliefd, maar Lio en Frenkie zijn aan een opmars bezig. In deze provincie waren twee andere namen het meest populair, namelijk Mila en Daan.

Vorig jaar werden er 177.473 baby’s geboren: 90.943 jongens en 86.530 meisjes. De al jaren populaire naam Noah werd nog 138 keer vaker gekozen dan in 2020. Maar liefst 945 ouders noemden hun zoon nu zo. Gevolgd door Lucas, Sem, Daan en Levi. Bij de meisjes kozen 753 ouders voor Julia. Daarmee is het de populairste naam. Mila, Emma, Nora en Olivia komen daarna.

De namenlijst verandert maar weinig. Zo was de helft van de jongensnamen er 10 jaar geleden ook al bij. Bij de meisjes maken Emma, Julia en Sophie de dienst uit. Naamkundige Gerrit Bloothooft van de Universiteit Utrecht verwacht dat pas na 25 jaar - een nieuwe generatie - een nieuwe toplijst te zien zal zijn. Veranderingen in populariteit gaan langzaam.

Andere topnamen in Overijssel

De verschillen per provincie zijn wel groot. Zo was in de provincie Overijssel het afgelopen jaar de naam Daan nog steeds het meest populair. Bij de meisjes is in het oosten van Nederland niet Julia, maar Mila de meest gegeven naam aan pasgeboren meisjes. Landelijke nummer 1 ‘Noah’ staat in Overijssel op plek 8. Bij de meisjes neemt Julia een derde plek in.

In Friesland nemen als vanouds de echt Friese namen ook een plekje in de top 10 in. Zo was de naam Jurre het meest populair in de noordelijke provincie, maar kregen ook veel Friese jongetjes de naam Hidde, Helte, Melle of Fedde mee in 2021. In de top van Friese meisjesnamen zien we Silke, Mare en Fardau terug.

Internationaal

,,De nummer één bij de jongens is een internationale topnaam, net zoals Lucas, Liam, James en Finn. Bij de meisjes maken Emma, Julia en Sophie al tien jaar de dienst uit. Ook dit zijn internationaal populaire namen, net zoals Mila en de nu snel opkomende Olivia. Vooral Amerika lijkt daarbij het voorbeeld te geven.”

Bekende namen uit de sport- en entertainmentwereld lijken ook invloed te hebben. Zo werden er vorig jaar 450 jongens met de naam Max geboren, 171 met de naam Lio (ook de naam van de zoon van Lil’ Kleine), 122 Mika's, 113 Frenkies en 90 Damians (ook de naam van de zoon van Sylvie Meis). Vorig jaar werd de naam Lio nog maar 85 keer gekozen, Frenkie 80 keer.

Bloothooft noemt het opvallend dat ‘oudtestamentische - en korte - namen in trek zijn’. Voorbeelden hiervan zijn Sem, Levi, Saar en Sara. Per provincie zijn de verschillen overigens groot. In Groningen zijn Daan en Sophie het meest gekozen. In Utrecht zijn dat Noah en Olivia maar in Zeeland weer Johannes en Julia.

