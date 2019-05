Julien C. nog minimaal twee jaar onder tbs-behandeling na moord op Jesse Dingemans

Julien C., de man die op 1 december 2006 de achtjarige Jesse Dingemans doodstak op basisschool Klim-op in Hoogerheide, blijft nog zeker twee jaar onder tbs-behandeling. De rechtbank in Breda heeft dat besloten.

De officier van justitie had eerder ook om verlenging met de maximale termijn van twee jaar gevraagd. C. heeft zijn straf uitgezeten en verblijft in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Het feit dat de nu 35-jarige C. is begonnen met zijn resocialisatie, onder meer met proefverloven, heeft veel beroering veroorzaakt in Hoogerheide, waar de afschuwelijke moord op de basisschool diep in het geheugen staat gegrift.

Recidive

De rechtbank noemt de kans op recidive bij Julien C. op dit moment nog groot. De rechters baseren zich daarbij op de rapportages van de gedragsdeskundigen die hem behandelen. Er zijn nog veel problemen met zijn agressiebeheersing. Daarom moeten stappen in zijn resocialisatie geleidelijk worden genomen, overweegt de rechtbank.

Julien C. uit Hoogerheide werd veroordeeld tot elf jaar en zeven maanden cel en tbs. Hij heeft nooit schuld bekend.

Agressie-regulering

Vier jaar geleden werd zijn celstraf beëindigd. Aansluitend begon zijn tbs-behandeling in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Het is standaard dat een rechtbank telkens beslist over al dan niet verlengen van de tbs-maatregel. De rechters kunnen meegaan met het advies van de deskundigen (conform) of zij kunnen het advies naast zich neerleggen (contrair).



Veel verdachten vrezen tbs omdat deze maatregel telkens verlengd kan worden.



In de kliniek worden tbs’ers onderzocht en behandeld. Tegelijkertijd wordt betrokkene voorbereid op een eventuele terugkeer in de samenleving. Niet eenvoudig, want tbs’ers hebben vaak eerst een lange celstraf uitgezeten. In de Van Mesdagkliniek bleek dat Julien C. aan Asperger lijdt, een autistische aandoening. Verder vertoont hij antisociale en narcistische trekken en gebruikt hij cannabis. Hij heeft nog moeite met zijn agressie-regulering, aldus de deskundigen.

Verlof