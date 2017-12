Julio Poch overweegt Nederlandse staat aan te klagen

Zaak tegen Poch kwam aan het rollen in 2009

Hieronder een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen: 2006: Bij luchtvaartmaatschappij Transavia komt een melding binnen dat Poch jaren geleden tegen collega's op Bali zou hebben gezegd dat hij betrokken was bij dodenvluchten, waarbij politieke tegenstanders van de Argentijnse militaire dictatuur (1976-1983) in dat land vanuit vliegtuigen in zee werden gegooid. Transavia onderzocht deze verklaringen in 2006 maar beschouwde ze als borrelpraat. Het Openbaar Ministerie (OM) had hier echter wel oren naar. 2008: Piloten van Transavia vertellen de nationale recherche over de uitlatingen van Poch. 2009: Poch staat op het punt voorafgaand aan zijn pensioen zijn allerlaatste vlucht uit te voeren, als hij op het vliegveld van het Spaanse Valencia wordt opgepakt. Poch wordt ervan verdacht zogenoemde dodenvluchten te hebben uitgevoerd. In het Noord-Hollandse dorpje Zuidschermer wordt het huis van de verkeersvlieger doorzocht. 2010: Poch wordt door Spanje uitgeleverd aan Argentinië. Twee dagen later ontkent hij voor een Argentijnse rechter iedere betrokkenheid bij de 'vluchten des doods'. De ex-piloot komt op borgtocht vrij. De rechters bepalen later dat jaar dat de aanklagers hun werk moeten overdoen, omdat in hun aanklachten niet werd aangetoond dat Poch iets te maken heeft met de misdaden. 2011: De advocaten van Poch zijn ervan overtuigd dat hun cliënt definitief vrijkomt. Hun enthousiasme is gevoed door getuigenverhoren die in de twee voorgaande weken in Nederland zijn gehouden. Er zijn twaalf getuigen gehoord, onder wie vier Transavia-collega's. Poch zit medio 2011 echter weer in een Argentijnse cel. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops spreekt van een ,,onbegrijpelijke beslissing.'' Een Argentijnse onderzoeksrechter bepaalt daarop dat justitie voldoende bewijs heeft verzameld tegen Poch. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de vrijheidsberoving van 41 mensen. Poch kan daarom voor een rechter worden gebracht. 2012: Het proces tegen de verdachten van misdaden tegen de menselijkheid tijdens de militaire dictatuur in Argentinië gaat van start. 2013: Poch probeert met een urenlange verklaring in de rechtbank zijn onschuld te bepleiten. De rechtbank gaat hierin niet mee en besluit dat de piloot vast moet blijven zitten. Hij is ,,zeer gefrustreerd en verbitterd'' dat de rechters zijn vrijlatingsverzoek, hebben afgewezen. 2015: Het Argentijnse Openbaar Ministerie eist levenslang tegen Poch wegens betrokkenheid bij dodenvluchten. 2017: Poch, inmiddels 65 jaar oud, wordt door de rechtbank in Buenos Aires vrijgesproken. Na acht jaar in de Argentijnse cel te hebben gezeten wordt Poch vrijgelaten. Hij vertrekt uit Argentinië en komt aan in Nederland. Justitie in Argentinië gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak, maar Poch mag dat in Nederland afwachten.