Jumbo en Aldi roepen groot deel van vleeswaren terug om mogelijke bacterie

Het gaat om voorverpakte gesneden vleeswaren die komen uit de fabriek van Offerman in Aalsmeer, en van daaruit over supermarkten in het hele land zijn verspreid. Offerman leverde de mogelijk besmette vleeswaren volgens een verklaring op de eigen website ook aan Aldi, Bidfood, Sligro en Versunie.



Ook Aldi heeft in middels een aantal producten teruggeroepen. Hier gaat het echter maar of vier soorten vleeswaren. ,,Vleeswaren die nog in de schappen liggen, zijn veilig om te consumeren", aldus Aldi in een verklaring.