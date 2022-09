Jumbo reageert na inval bij topman Frits van Eerd: ‘Onderzoek richt zich niet op bedrijf’

Met videoBij de villa van Jumbo-topman Frits van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther is dinsdagochtend een inval gedaan door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Fiod). De doorzoeking vindt plaats in een grootschalig witwasonderzoek dat onder meer draait om autohandel en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Een man uit Drenthe is hoofdverdachte.

Jumbo meldt in een reactie dat het onderzoek gericht is op Van Eerd persoonlijk en niet op het bedrijf. ,,Jumbo heeft kennisgenomen van een onderzoek dat momenteel plaatsvindt door de FIOD. Naar wij hebben begrepen richt het onderzoek zich niet op Jumbo. Wel worden er in het kader van het onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd.”

Ook de politie is aanwezig binnen de hekken van het landgoed van Van Eerd, ter ondersteuning van de Fiod. Het gaat om tientallen agenten. Of de familie van Van Eerd aanwezig is in de villa is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat verschillende leden van de familie naar het huis zijn gekomen. Een aantal verhuisdozen is uit het huis gehaald.

De inval bij de villa van Van Eerd lijkt onderdeel te zijn van een gezamenlijk onderzoek van de Fiod, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Een 58-jarige man uit Aa en Hunze is vanmorgen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude. Hij is de hoofdverdachte. Daarnaast zijn er nog acht aanhoudingen verricht. Of Frits van Eerd ook is aangehouden, is onduidelijk.

Een van de invallen vindt plaats bij Theo E. (58) uit Gasteren, dat in de gemeente Aa en Hunze ligt. Daar is op dit moment een doorzoeking gaande met minimaal een tiental Fiod- en politiemedewerkers. Er wordt onder meer een oplegger met bijzondere voertuigen van het terrein weggereden. Ook wordt er fitnessapparatuur en minimaal één crossmotor in beslag genomen. De deur van de woning is bij de inval vermoedelijk vernield en wordt nu bedekt met houten platen.

Criminele banden

Het OM wil niet bevestigen dat E. de hoofdverdachte is. In 2018 werd de Drent veroordeeld tot vijftien maanden cel wegens witwassen. E. werkte mee aan dubieuze transacties waarbij peperdure auto’s werden aangeschaft. Ook was hij volgens de rechter betrokken bij schijnleningen. Zijn bedrijf werd de ‘dealer van de onderwereld’ genoemd en zou onder meer hebben gewerkt voor de bekende Amsterdamse crimineel Fred R.

Dorpsbewoners zeggen dat er paar jaar geleden ook al een inval was hier. E., die met zijn vriendin in Gasteren woont, heeft niet veel contacten in het dorp, zeggen zij. ,,Iedereen heeft wel gelezen over zijn criminele banden, dan houd je je toch een beetje afzijdig.”

Ook was hij binnen de motorracerij actief als teammanager. Hij begeleidde bekende coureurs als Glenn Coldenhoff en Marc de Reuver, die beiden ook bij hem in huis gewoond hebben. In het verleden was E. ploegleider van het door Frits van Eerd gesponsorde Jumbo TvE MX-team. Ook koppelde Van Eerd in het verleden talentvolle coureurs uit Brabant aan manager E.

De politieactie in Gasteren.

Een woordvoerder van het OM in Noord-Nederland meldt dat alle negen verdachten in beperking zitten. Dat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaat. De woordvoerder geeft aan dat het om een onderzoek gaat dat 'al eventjes loopt’.

Het onderzoek richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen, meldt het OM in een persbericht. ‘Dit witwassen gebeurde via onroerend goed-transacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.’

Spin in het web

De hoofdverdachte wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij deze handelingen, meldt het OM.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) en de politie zijn bezig met een inval bij een huis in Heeswijk-Dinther. Het gaat om het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd.

Er zou ook een inval zijn gedaan op het hoofdkantoor van Jumbo, meldt het Financieele Dagblad. Een woordvoerder van Jumbo wil dat bevestigen noch ontkennen. De supermarktketen laat in een reactie weten dat het bedrijf op dit moment ‘geen mededelingen’ doet. ,,We zijn het een en ander aan het uitzoeken.”

Buiten op het terrein bij het hoofdkantoor is niets opvallends te zien, meldt een verslaggever ter plaatse. Inmiddels zijn er veel landelijke tv-ploegen gearriveerd in Heeswijk-Dinther. Het 28 hectare grote landgoed van Frits van Eerd ligt verscholen in een bosrijke omgeving, waar rust overheerst. Maar dat laatste is deze zonnige dinsdagochtend dus even anders. Voordat de media verschenen, was het al een komen en gaan van politie en nieuwsgierige inwoners die langs kwamen fietsen of met de auto langzaam voorbij kwamen rijden om een glimp op te vangen van de commotie.

Frits van Eerd.

Autoverzamelaar

Frits van Eerd is verwoed autoverzamelaar en racer. Hij heeft meerdere keren de Dakar-rally gereden. Opvallend is dat er eind augustus Fiod-invallen zijn geweest bij bedrijven die gelieerd waren aan de Dakar-rally. Dat hield verband met een onderzoek naar verduisterde Kazachse miljoenen. Of beide invallen met elkaar te maken hebben is op dit moment niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie wil nu de inval gaande is, nog niet zeggen waar het naar op zoek is in de villa.

Wie is Frits van Eerd? Lees hier een uitgebreid profiel over 'de beste ondernemer van Nederland’.

Frits van Eerd (55) begon in 1992 in de Van Eerd Groothandel. Vier jaar later werd hij general manager van Jumbo. Sinds 2002 is hij algemeen directeur van het familiebedrijf, dat in 2009 Super de Boer, in 2012 C1000, in 2016 La Place, in 2018 deel van Emté en in 2019 Agrimarkt overnam. Jumbo is onder andere sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij de inval bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd.

Buiten dat Van Eerd zakelijk successen boekt heeft hij ook het imago van een ideale schoonzoon. Hij was ooit Prins Carnaval en heeft een dweilorkest, waarmee hij op evenementen als het WK voetbal en de Olympische Spelen speelt. Afgelopen weekend was hij nog een van de sprekers op het Victory Dinner in Overloon, in het Oorlogsmuseum.

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) reageert geschrokken op het nieuws. ,,Onze sport wordt nu gelinkt aan een witwaszaak, dat is niet tof”, vertelt woordvoerder Bas Vis. ,,We volgen de situatie uiteraard op de voet. Het is in elk geval veel te vroeg om conclusies te trekken.”

In de motorcrosswereld is het ‘algemeen bekend’ dat Van Eerd een belangrijke sponsor is voor teams en rijders, zegt Vis. ,,Dat zijn afspraken die Frits met deze partijen heeft gemaakt. Daar gaan wij als vereniging niet over”, zegt Vis. Over de gevolgen die dit onderzoek heeft voor de sport kan Vis nog weinig zeggen. ,,Het is negatieve publiciteit waar we uiteraard niet op zitten te wachten, maar er is geen motorcrosser die er minder hard om zal rijden.”

Met medewerking van Lemmia Laaroussi, Laura Romanillos, Cyril Rosman en Sebastiaan Quekel