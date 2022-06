Juni sluit af met enkele zomerse dagen

WeerberichtJuni loopt op zijn einde en doet dat in zomerse sferen. Vanaf dinsdag volgen er enkele fraaie dagen, zo melden onze meteorologen van Weerplaza. Onweer komt daarna later op donderdag verkoeling brengen.

De eerste zomermaand juni is bijna afgelopen. Tot nu toe was het vrij warm met op sommige plaatsen meer regen dan normaal. Toch heeft de zon ook geregeld geschenen. Afgelopen weekend was het vooral in de avond en nacht nat.

Deze week wordt het tijdelijk erg warm en overwegend zonnig, verwacht Weerplaza. Maandag begint voorzichtig en zal de zon in de ochtend nog geregeld schuil gaan achter wolkenpartijen, zeker in de oostelijke regio’s van het land. Met name in het noorden komt ook een enkele bui voor. In de loop van de dag krijgt de zon van het westen uit echter steeds meer ruimte. De temperatuur ligt ‘s middags rond het langjarig gemiddelde van 21 graden met een matige (zuid)westenwind. In de avond lossen de meeste wolken op en valt de wind weg.

In de nacht naar dinsdag is het windstil en ontstaan ondiepe mistbanken bij een minimumtemperatuur van 9 tot 13 graden. Dinsdag verloopt rustig en overal droog. De ochtend is zonovergoten, in de middag is er een mix van zon en vriendelijke stapelwolken. Met maxima van 21 tot 25 graden is het vrij warm voor eind juni. Bij een wind vanaf het land wordt het ook op het strand heerlijk warm.

Tijdelijk erg warm

Woensdag en donderdag stijgt de temperatuur in de middag in bijna het hele land naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Alleen op de Waddeneilanden en vlak aan het strand is het minder warm door een zwakke wind vanaf het water. Daarbij wordt de lucht vochtiger en zal het met geregeld zon benauwd aanvoelen. Voor een uur of tien in de ochtend kunnen we nog genieten van de ochtendkoelte. In de avond blijft het nog lange tijd warm.

Woensdag kan zeer lokaal in de zomers warme lucht een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Op veruit de meeste plaatsen blijft het de hele dag droog.

Onweer

De kans op onweer is op donderdag in het hele land vele malen groter. Vooral in de middag en avond ontstaan regen- en onweersbuien. Deze buien zullen verkoeling brengen.

Na de buien draait de wind naar het zuidwesten tot westen, en is vrijdag en in het eerste weekend van juli de zomerse warmte verdwenen. Het wordt maximaal 23 of 24 graden. Het weerbeeld blijft daarbij licht wisselvallig met naast zonnige momenten, ook wolkenvelden en vooral op vrijdag eventueel een enkele bui.

