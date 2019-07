Justitie: Bestuurster Stint valt niets te verwijten

Tijdens het ongeluk was het druk rond de spoorwegovergang. De recherche heeft dan ook met veel getuigen gesproken. Deze verhoren bevestigen de verklaring van de bestuurster. Onderzoeksleider Janine Kramer van het OM: ,,We hebben geen enkele reden om te concluderen dat de bestuurster iets te verwijten valt.”



Een ander belangrijk onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek is het technische onderzoek naar de bij het ongeval betrokken Stint. Het voertuig is uitgebreid onderzocht door deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Onbekend is nog wat de exacte technische oorzaak van het ongeluk is. Er zijn in ieder geval geen breuken geconstateerd in de gasveer of de nuldraad (een elektrische draad). Op dit moment wordt de computer van de Stint uitgelezen, om vast te kunnen stellen hoe de Stint voor het ongeluk functioneerde. Wellicht valt dan een oorzaak aan te wijzen.