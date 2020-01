Justitie: deelnemer ayahuasca-healing kwam mogelijk door geweld om het leven

De man die in september overleed tijdens een healingsessie in het Zeeuwse IJzendijke, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Het Openbaar Ministerie in Zeeland vermoedt dat de man tegen de grond gedrukt is. Dat blijkt uit de tenlastelegging, die in handen is van deze site.

Het OM houdt er rekening mee dat ook de nek van het slachtoffer is afgeklemd en dat zijn mond of neus zijn dichtgedrukt. Dat is volgens justitie gebleken uit sectie op het lichaam. De man, een 34-jarige inwoner van het Utrechtse Oudewater, overleed eind september op de Iboga Farm in IJzendijke (Zeeuws-Vlaanderen). Daar was hij voor een drie dagen durende behandeling, waarbij ook de omstreden stof ayahuasca werd gebruikt. Die hallucinante stof is in Nederland verboden.

Voor de dood van de man zijn drie verdachten in beeld. Het gaat om twee zogenaamde therapeuten en een bezoeker. Een van de therapeuten, Mike L., zit nog vast. Hij moet volgende week vrijdag voorkomen in een pro-formazitting. Uit de tenlastelegging blijkt dat het OM ook niet uitsluit dat het toedienen van ayahuasca een rol speelde bij het overlijden van de man. De man is door de verdachten niet geïnformeerd over de gevaren van de drug, denkt justitie.



Waarom de verdachten de deelnemer aan de healing zouden hebben mishandeld, wil het OM niet zeggen. Een van de risico's van ayahuasca is dat gebruikers ‘flippen'. Het zou kunnen dat dat bij deze man ook gebeurd is en dat er een worsteling is ontstaan, maar dat wil het OM niet bevestigen.

Ontkenning

De advocaat van Mike L. zegt dat zijn cliënt ontkent dat er geweld is gebruikt. De verdediging vermoedt dat een verkeerde uitwerking van de drugs de man uit Oudewater fataal is geworden. Hij zou voorafgaand aan of tijdens de healing ook andere middelen hebben ingenomen. Daar wordt op dit moment nog toxicologisch onderzoek naar gedaan.