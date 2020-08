Justitie Den Haag mag ervaren leidinggevende ontslaan die met auto vol drugs was gepakt

De nu 54-jarige medewerkster van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag werd 18 juni vorig jaar opgepakt en vastgezet in Duitsland op verdenking van smokkel van twee kilo cocaïne, zes kilo amfetamine en 10.000 xtc-pillen. De vrouw - die een administratieve leidinggevende functie heeft en zo'n dertig man aanstuurt - was met haar dochter en de vriend van haar dochter naar Heerlen gereden en daar overgestapt in een auto met Italiaans kenteken. Nog dezelfde dag werd het drietal in Duitsland aangehouden en werden de drugs gevonden.



De vrouw werd na ruim vijf weken vrijgelaten, maar is nog altijd verdachte in het Duitse onderzoek dat nog steeds loopt. Hoewel ze (nog) niet is veroordeeld en het zelfs maar zeer de vraag is of de vrouw wist dat er drugs in de auto met Italiaans kenteken zat, wil het OM toch van haar af. De vrouw had zich moeten afvragen waarom er met een auto met Italiaans kenteken naar het buitenland gereden moest worden en dus nam ze bewust een risico. Zeker een medewerker van justitie had alerter moeten zijn, vindt het Openbaar Ministerie.