Justitie eist 5 jaar cel en rijverbod voor dodelijke crash Anna Paulowna

UPDATEDe 20-jarige Siem B. uit Oudesluis moet wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft vijf jaar de gevangenis in voor het veroorzaken van een fatale autocrash in Anna Paulowna, waarbij op 1 september afgelopen jaar drie jongens van 15 en 16 jaar om het leven kwamen en een meisje van 17 gewond raakte.

Ook eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Alkmaar een rijverbod voor de duur van vijf jaar, die ingaat na de celstraf.

De aanklaagster zei ‘geen enkele twijfel’ te hebben over de vraag of B., die zegt zich niets te herinneren, de bewuste avond achter het stuur van de auto heeft gezeten en de crash heeft veroorzaakt. Volgens haar heeft hij zich laten uitdagen door een vriend die met piepende banden wegreed en vervolgens het gaspedaal van zijn Peugeot 206 onverantwoord diep ingetrapt.

,,Hij had er alles voor over om te laten zien wie de snelste was. Hij maakte er gewoon een race van”, zei de officier van justitie. Zij verweet hem stoerdoenerij en roekeloosheid, met vier jonge passagiers aan boord. ,,Hij heeft de veiligheid van de inzittenden volledig aan zijn laars gelapt”, zei ze.

Weggeslagen

B. begon midden in het dorp met een snelheid van 80 tot 90 kilometer per uur een inhaalmanoeuvre, waarna hij in een bocht de macht over het stuur verloor. Zijn auto knalde tegen een boom en draaide daarna om zijn as. Drie jongens die op de achterbank zaten, werden door het gat van de weggeslagen achterklep uit de auto geslingerd. Zij overleden ter plekke aan zwaar hoofdletsel. B. en zijn toenmalige vriendin, die naast hem zat, raakten gewond. Geen van de inzittenden had een gordel om.

De aanklaagster nam het hoog op dat B. geen verantwoordelijkheid op zich neemt. ,,Hij is al in de ambulance begonnen zijn eigen straatje schoon te vegen en is zelfs zover gegaan dat hij de schuld botweg in de schoenen schoof van het jongste dodelijke slachtoffer.” Ze vond het ,,moeilijk te geloven” dat hij zich niets meer herinnert.

'Verschrikkelijk’

,,Ik vind het onwijs moeilijk mijn gevoelens te uiten. Maar ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd", zei B. eerder vanochtend na het voorlezen van de slachtofferverklaringen. ,,Als ik de tijd kon terugdraaien en die jongens kon terugbrengen op de wereld, dan had ik dat gedaan. Maar dat kan ik niet.”

Het Openbaar Ministerie (OM) wijst B. dus aan als schuldige. Hoewel hij zelf zegt zich niets van de betreffende avond te kunnen herinneren, staat volgens de aanklaagster vast dat hij de auto bestuurde op het moment van de fatale crash. B. zou onder invloed van drank en drugs zijn geweest.

Voormalige vriendin

Ook vrienden en bekenden wezen B. gisteren aan als bestuurder. Onder hen is zijn voormalige vriendin, die naast hem in de auto zegt te hebben gezeten en gewond raakte.

De voormalige vriendin en de ouders van de drie overleden jongens verweten B. vanochtend in zeer emotionele slachtofferverklaringen dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en zich respectloos opstelt. Hij heeft wisselend verklaard en zelfs een van de overleden slachtoffers genoemd als bestuurder.

,,Je vindt jezelf zielig. Maar drie gezinnen en een heel dorp zijn kapotgemaakt en dat heb jij gedaan”, sprak een van de ouders. ,,Voor mij is dit drievoudige moord”, zei een moeder. De ouders van een van de slachtoffers hoorden de klap van het ongeval en vonden hun eigen zoon in een plas bloed op straat. ,,Ik wil heel graag bij je zijn, maar ik heb hier ook nog een ontwricht gezin. Maar eerlijk gezegd kan ik niet wachten tot ik oud ben en mijn tijd hier erop zit”, sprak de vader huilend tot zijn overleden kind.

‘Weet niets meer’