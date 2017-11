Justitie eist cel en tbs met dwang tegen door wraakvader in elkaar geslagen S.

Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag vijftien maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de Eindhovense 'kinderlokker' Jack S. (48). Hij zou zich hebben schuldig gemaakt aan ontucht, stalking, smaad en erfvredebreuk bij tienermeisjes en het bezit van zo'n 3000 foto's met kinderporno. S. werd in januari in elkaar geslagen door 'wraakvader' Mario Haazen.

Volgens de officier van justitie is het geen optie om Eindhovenaar S. onbehandeld terug de maatschappij in te sturen en rest er niks anders dan deze zware maatregel.

Aanklachten

S. moest vandaag voorkomen voor twee handenvol aanklachten. De oud-tbs'er legde vele contacten met kinderen. Hij deed zich daarbij voor als een leeftijdgenoot. Veel van de contacten bleven oppervlakkig maar met 'ongeveer een handvol' kinderen kregen zij wel een seksuele lading. S. kreeg foto's van de meisjes die het OM als kinderporno betitelde. Een paar van de foto's deelde hij met andere meisjes, mogelijk om hen over te halen ook iets te sturen. Daardoor wordt hem bezit en verspreiding van kinderporno verweten.



De 47-jarige man kreeg vooral bekendheid als slachtoffer van Helmonder Mario Haazen. Haazens 15-jarige dochter was slachtoffer van S. De vader spoorde de verdachte in januari van dit jaar op en sloeg hem in elkaar.

Eerdere arrestaties

Eindhovenaar Jack S. (48) kwam in november 2016 niet opdagen voor een rechtszaak. Die was aangespannen na twee arrestaties. De eerste was in april, met vooral het toen 14-jarige dochtertje van zijn ex als slachtoffer. Hij had haar facebookaccount overgenomen en maakte meer profielen op haar naam, onder andere op sekssites. Daarin vroeg het meisje om ruwe seks. De moeder kreeg een foto van het kind waarop de verdachte dreigende teksten en een kogelgat op haar voorhoofd had gephotoshopt, met de mededeling dat er binnen een week iets vreselijks ging gebeuren. Bij zijn arrestatie vond de politie nog zo'n drieduizend blootfoto's van meisjes op zijn computer.

Nadat hij werd vrijgelaten ging hij in augustus opnieuw de cel in omdat hij, vanuit het niets, in Luyksgestel een bewoner mishandelde. Ook toen kwam hij weer vrij uit voorarrest. De rechtszaak in november voor al deze zaken werd afgeblazen omdat hij gewoon niet kwam opdagen.

Dochter

De politie zou hem opsporen, maar Haazen vond hem eerder. Dat was nadat Jack S. op internet een afspraakje had gemaakt met Haazens dochter (15). Het Astense meisje vond ook chocolade en bloemen in de achtertuin. Vader Haazen vond het verdacht duur voor de 17-jarige die Jack zei te zijn. En via de AH en Hema waar alles was gekocht kreeg hij S. in het vizier. Toen Haazen van de politie hoorde dat deze niet wist waar S. uithing en dat hij een tbs-verleden had, spoorde hij hem op en sloeg hem op 19 januari het ziekenhuis in.