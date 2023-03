Justitie eist twee jaar cel tegen Quincy Promes voor zware mishandeling ‘in woeste toestand’

Justitie acht poging moord of poging doodslag niet bewezen. Promes zou tijdens en na de steekpartij weliswaar hebben geroepen dat hij zijn neef wilde doden. Maar er zou uit zijn handelingen onvoldoende gebleken zijn dat hij dat echt wilde. En ook nam hij volgens de officier van justitie niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden. Hij raakte zijn neef in de knie, niet in de buurt van een slagader.

Zware mishandeling acht de officier van justitie wel bewezen. ,,Hij verkeerde in een woeste toestand en stak met grote kracht.” Anderen moesten er tussen springen om erger te voorkomen. De officier van justitie rekent het Promes zwaar aan dat hij vindt dat zijn neef ‘zijn verdiende loon heeft gekregen’.

De 31-jarige profvoetballer zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op het verjaardagsfeest van Promes’ broer in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Promes is vandaag niet bij de rechtszaak aanwezig. Neef Esajas is er wel. Hij lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom. ,,Hij zit vaak apathisch voor zich uit te kijken”, zei advocaat Yehudi Moszkowicz over zijn cliënt die rustig naast hem zit.

‘Hoogmoed komt voor de val en de val is gaande’

Volgens Moszkowicz leefde Promes als profvoetballer en international de ‘droom van veel jongetjes’ totdat hij zijn neef stak. ,,Hoogmoed komt voor de val en de val is gaande”, zei de advocaat toen hij de vordering benadeelde partij mocht toelichten. Alles bij elkaar gaat het om ruim een miljoen.

Esajas liep bij de steekpartij een enorme wond vlakbij zijn knie op en een doorgesneden pees. Promes zou in afgetapte telefoongesprekken hebben gezegd dat ‘hij hem in zijn nek wilde steken'. Promes was boos omdat Esajas in 2016 een ketting van 3000 euro van een tante zou hebben gestolen en ook op het feest een ketting van iemands nek zou hebben gerukt.

De familieruzie over de al dan niet gestolen ketting was nooit echt uitgesproken en escaleerde die avond. Esajas viel, Promes maakte stekende bewegingen, Esajas schopte van zich af en merkte na de worsteling dat hij niet goed meer kon staan. Een getuige hoorde Promes roepen: ‘Ik ga hem doodmaken'.

Esajas’ zus Shanice maakte van het spreekrecht gebruik. Ze sprak richting Quincy: ,,Je hebt schijt aan je familie, je laat je ouders zelfs voor je liegen. Jouw geweten zal met jou dealen, ik wens je veel succes in Rusland.”

Ook verdachte in drugszaak

Promes (ex-speler van onder meer FC Twente, Sevilla en Ajax) is ook verdachte in een drugszaak waarin hij zou hebben geïnvesteerd. Die zaak (al moet nog blijken of hij daarin ook wordt vervolgd) dient later. Maar als Promes naar Nederland zou komen zou hij wel worden opgepakt en minstens enkele weken vastzitten om te worden verhoord over de drugszaak. Dat zou zijn contract bij Spartak Moskou, waar hij in 2021 naartoe ging, in gevaar brengen, zegt zijn advocaat Robert Malewicz. ,,Hij heeft nu een keus moeten maken en daarom is hij er niet.”

‘Promes wil Russisch paspoort’

Promes zit relatief veilig in Rusland voor justitie. Niet-Russen werden door het land nog wel eens uitgeleverd, maar de kans daarop is in het huidige politieke klimaat nihil. Toch zou Promes via Spartak een Russisch paspoort hebben willen aanvragen, maar dat is volgens Russische media voorlopig mislukt. Advocaat Malewicz ontkent overigens dat Promes een Russisch paspoort wil (‘al is het idee wel verkend’). Maar Russische media melden vandaag dat Spartak het verhaal heeft bevestigd en dat ze het na de strafzaak - als die goed afloopt voor Promes - opnieuw gaan proberen.

De rechtbank doet over enkele weken uitspraak.

